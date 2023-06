Tarcísio divulga vídeo em que Bolsonaro o elogia e faz críticas a ex-governadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou nesta quinta-feira (8) em vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz elogios à sua gestão e também critica antigos governadores de São Paulo em citá-los nominalmente.

"Eu me sinto orgulhoso por ter colaborado com a indicação de Tarcísio para o Governo do Estado de São Paulo, uma diferença enorme de governadores anteriores", disse Bolsonaro em vídeo gravado da rodovia Rio-Santos, no litoral norte de São Paulo, palco de uma tragédia com as chuvas de janeiro.

Bolsonaro tem como adversários ex-governadores paulistas como João Doria, com quem travou duelos durante a pandemia, e Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República no governo de Lula (PT).

Como mostrou recente reportagem da Folha de S.Paulo, enquanto relega sua atuação política a segundo plano e busca escapar de polêmicas, o governador de São Paulo acabou cercado por crises, aliados insatisfeitos e problemas de articulação que transpareceram nos últimos dias.

Tido como uma opção da direita em 2026, caso seu padrinho Bolsonaro esteja inelegível, Tarcísio evita se colocar no palanque antecipadamente, como fez seu antecessor Doria, e planeja a princípio concorrer à reeleição.

Embora esteja engajado em uma manobra política delicada, a de acenar ao mesmo tempo para o bolsonarismo e para o centro, o governador se dedica mais a temas de gestão, como obras e concessões, do que à articulação com partidos e parlamentares -algo terceirizado para o experiente Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo e Relações Institucionais.