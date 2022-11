Tarcísio anuncia duas novas secretarias e extinção da pasta de Desenvolvimento Regional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (29) que deve criar duas secretarias, da Mulher e de parcerias com a iniciativa privada, e extinguir ou fundir outras pastas no Governo de São Paulo.

Apesar de não ter anunciado nenhum novo secretário nesta terça, Tarcísio reuniu os coordenadores de cada tema em sua equipe de transição, dando pistas de eventuais futuros secretários.

Quatro dos coordenadores temáticos já foram anunciados como secretários: Renato Feder (Educação), Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (coordenação da transição e futuro secretário da Casa Civil) e Natália Resende (que coordena Meio Ambiente, Habitação e Infraestrutura na transição e será secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes).

Os demais coordenadores temáticos, que acompanharam Tarcísio em entrevista à imprensa, são: Ana Biselli (Turismo), Capitão Derrite (Segurança Pública e Administração Penitenciária), João Sampaio (Agricultura e Abastecimento), Rosana Valle (Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos das Pessoas com Defiiência), Samuel Kinoshita (Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Finanças) e Odilon Wagner (Cultura).

A criação da Secretaria da Mulher era uma promessa de campanha e a cotada para o cargo é a deputada federal Rosana Valle (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para a secretaria que cuidará de parcerias público-privadas e investimentos, Tarcísio afirmou que nomeará alguém de sua confiança —provavelmente um nome que integrou sua equipe no Ministério da Infraestrutura.

Atualmente, o governo Rodrigo Garcia (PSDB) tem uma subsecretaria para o tema, portanto a ideia de Tarcísio é elevar o status —segundo ele, para que haja interlocução de projetos com as demais secretarias.

"Quando você vai trabalhar com investimento, existe uma questão de transversalidade. Funciona se a pessoa que está conduzindo esses projetos for bastante empoderada. E é bom que seja um secretário com proximidade com o governador", afirmou à imprensa.

Por outro lado, Tarcísio afirmou que deve extinguir a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que terá suas funções divididas entre as pastas de Governo e Casa Civil. Na gestão atual, a pasta, que cuida da interlocução com prefeitos e do envio de verba para os municípios, foi entregue ao PSDB, como forma de fortalecer o partido no interior.

Agora, como o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ocupará a Secretaria de Governo e será o nome forte do governo Tarcísio, como antecipou a Folha de S.Paulo, ele deve acumular a função de interlocução com o interior.

"Tem áreas que a gente percebe que podem ser perfeitamente fundidas. Não adianta ter várias secretariazinhas pequenas que acabam não tendo poder de barganha nem força orçamentária", disse Tarcísio.

O governador eleito disse ainda que terá uma pasta dedicada à Gestão, que cuidará de RH e da digitalização do governo. Segundo Tarcísio, o governo pode "digitalizar mais processos e serviços".

Hoje existe uma secretaria de Orçamento e Gestão, mas Tarcísio quer que parte das suas atribuições seja transferida para a Fazenda. A Secretaria da Fazenda deve incluir planejamento, orçamento, receita e tesouro.

Tarcísio afirmou que também estuda a quais pastas estarão vinculadas entidades e autarquias. "A gente está pensando em criar uma área dedicada às parcerias com o investidor privado. É muito provável que as agências reguladoras fiquem vinculadas a essa área."

O Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) deve fazer parte da Secretaria de Agricultura e não da Justiça. O Desenvolve São Paulo, banco de fomento, deve ficar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou Fazenda.

Tarcísio afirmou que, além do estudo do organograma do governo, outra preocupação prioritária da transição é a modificação do Orçamento, para contemplar gastos não previstos pelo governo Rodrigo e também as promessas de campanha do governador eleito.

Ele disse, porém, que ainda não há um número fechado do investimento disponível. A gestão Rodrigo fala em R$ 30 bilhões, mas ainda é preciso descontar despesas. Tarcísio afirmou querer encaixar nessa verba projetos de habitação, combate à evasão escolar e assistência social.

Também nesta terça, Rodrigo publicou o decreto que nomeia a equipe de transição, contendo os coordenadores gerais e temáticos definidos por Tarcísio, bem como os indicados pelo atual governador para fazer parte da transição pelo lado do governo.

O Diário Oficial também registrou a nomeação de Guilherme Afif Domingos (PSD), que é coordenador da equipe de transição, como assessor especial do governador, com remuneração mensal bruta de R$ 21.017,85. Os demais membros da equipe de transição, que tem 105 nomes no total, trabalham de forma voluntária até agora.

Pela manhã, Tarcísio se reuniu com os coordenadores dos oito grupos temáticos da transição. À tarde, houve uma reunião entre a coordenação da equipe de transição de Tarcísio com coordenadores pelo lado de Rodrigo, com a presença também do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Até agora, o governador eleito anunciou quatro futuros secretários —Feder (Educação), Paiva (Saúde), Lima (Casa Civil) e Resende (Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes). Ele também confirmou que Kassab será seu secretário de Governo.

VEJA LISTA DE SECRETÁRIOS DE TARCÍSIO

Gilberto Kassab - Governo

O ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 é presidente do PSD, partido que acompanhou Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) e se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Natalia Resende - Infraestrutura e Meio Ambiente

Procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em regulação de infraestruturas de rede

Arthur Lima - Casa Civil

Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística da pasta do atual governador eleito.

Eleuses Paiva - Saúde

É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do estado. Com um perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com seu plano de governo.

Renato Feder - Educação

Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de Educação do Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho na última edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).