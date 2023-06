Tacla Duran confirma depoimento à Câmara no dia 19

"Diante das tratativas mantidas pela Câmara dos Deputados com o depoente para que lhe seja assegurada 'imunidade', a fim de que possa esclarecer as denúncias em apreço ao parlamento, penso que não há outra alternativa senão a concessão de salvo-conduto para esta finalidade", diz Toffoli em sua decisão.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli concedeu no último dia 16 um salvo-conduto temporário para o advogado vir ao Brasil participar da reunião sem ser preso.

