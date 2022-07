Tabata janta com Lula e diz que ex-presidente a apoia

Tabata disputará o seu segundo mandato como deputada federal por São Paulo e é uma das apostas do partido para puxar votos no estado. A legenda já cogita lancá-la à prefeitura da capital em 2024, posto para o qual o PT já sinalizou apoio a Guilherme Boulos (PSOL). O líder do movimento sem-teto retirou sua candidatura ao governo em favor de Fernando Haddad (PT) nessa articulação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), candidata à reeleição, jantou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última segunda-feira (25) e afirma ter recebido o apoio do petista na disputa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.