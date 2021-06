Supremo libera conversas sobre delegada da Lava Jato para a CGU

O diálogo, do dia 26 de janeiro de 2016, foi enviado pela defesa do ex-presidente Lula ao STF (Supremo Tribunal Federal) em fevereiro. Autorizado pela Corte, a defesa do petista está analisando as mensagens interceptadas ilegalmente por um hacker que invadiu os telefones celulares de autoridades.

"Como expõe a Erika: ela entendeu que era pedido nosso e lavrou termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não ouviu nada... DPFs [delegado da polícia federal] são facilmente expostos a problemas administrativos", afirmou Deltan Dallagnol em uma conversa por mensagens com o procurador Orlando Martello Júnior.

