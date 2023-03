STJ manda ao STF ação contra Zema sobre 'vista grossa' de Lula no 8/1

A ação ficará sob relatoria do ministro do STF Alexandre de Moraes, responsável pelas investigações dos atos golpistas impetrados por vândalos bolsonaristas.

Martins enfatizou que caberá ao Supremo avaliar as declarações do governador mineiro e apontar a necessidade ou não de aplicar alguma punição.

