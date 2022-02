STJ decide que dados obtidos por Procuradoria na Receita sem aval da Justiça são ilegais

Naquela ocasião, o STF analisou o assunto em razão de um recurso do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), denunciado no caso da "rachadinha". O parlamentar alegou irregularidades nos procedimentos de investigação adotados pelos promotores de Justiça do Rio de Janeiro.

A controvérsia foi analisada nesta quarta-feira (9) pela Terceira Seção do tribunal. Por quatro votos a três, foi fixada a tese da necessidade do aval judicial.

