STF tem maioria para tornar réus mais 250 denunciados pelos ataques do 8/1

Eles seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que votou para receber as denúncias e transformar os acusados em réus. Já Kassio Nunes Marques votou contra o recebimento.

Eles foram presos na manhã do dia 9 de janeiro no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e compõem o grupo chamado de incitadores, sem envolvimento direto no vandalismo aos prédios.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria no sábado (20) para tornar réus mais 250 pessoas acusadas de participar dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro.

