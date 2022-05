STF nega indulto a Maluf e mantém ex-prefeito em liberdade condicional

O valor pagou uma doação de material para sua campanha. O montante, de acordo com a acusação, equivaleria a 21% do total de recursos empregados à época na corrida eleitoral.

Para Toffoli, houve constatação da doença grave não apenas em laudos médicos indicados pela defesa, "mas também pelo perito representante do Setor Médico do Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEx) do Ministério Público do Estado de São Paulo".

Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Kassio Nunes Marques, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso votaram com Fachin neste caso. Dias Toffoli, no entanto, discordou e foi acompanhado, em seu voto, por André Mendonça.

Os julgamentos aconteceram na plataforma virtual do Supremo. Todos os ministros referendaram decisão de Edson Fachin, do dia 24 de fevereiro, que concedeu o benefício.

