STF libera projetos urbanísticos que são trunfo eleitoral de Nunes

Uma das apostas do emedebista em sua campanha para reeleição em 2024 são projetos urbanísticos pela cidade. Em 20 de março, a prefeitura enviou à Câmara Municipal o projeto para revisão do Plano Diretor.

Em 15 de março, Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, teve audiência com Weber e outros ministros do STF em Brasília.

O Ministério Público e a Defensoria de São Paulo ingressaram com ações públicas, argumentando que os projetos deveriam ter estudos de impacto ambiental para serem votados no Legislativo paulistano. Foram atendidos pelo Tribunal de Justiça estadual.

Propostos pelo Executivo municipal, os PIUs, ou operações urbanas, são conjuntos de incentivos e de regras para melhor aproveitamento das áreas, de forma a estimular ocupação nas regiões. Os planos exigem contrapartidas do mercado imobiliário, com potencial de arrecadação bilionária para obras de melhoria urbana.

