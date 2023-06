STF forma maioria para tornar réus mais 70 acusados de 8/1

No entanto, em seis dos 70 casos, que envolvem pessoas diretamente ligadas aos ataques aos edifícios públicos, os dois ministros indicados por Bolsonaro defenderam que a competência para analisar os casos não é do Supremo, mas caso derrotados nesse quesito, concordam em receber as denúncias.

Até o momento, o Supremo transformou em réus 1.175 suspeitos de envolvimento nos ataques, com previsão de que os processos, com eventual condenação ou absolvição dos acusados, tramitem na própria corte.

