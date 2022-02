STF forma maioria para rejeitar denúncia da Lava Jato contra Lira

A defesa de Lira apresentou um recurso contra a decisão do ministro. Na semana passada, Fachin votou e concordou com a rejeição da denúncia.

De acordo com a defesa, está em estudo a apresentação de uma ação com pedido de danos morais contra o delator.

Os advogados de Lira, Pierpaolo Cruz Bottini e Marcio Palma, emitiram uma nota sobre o julgamento. Eles dizem que se trata do quarto arquivamento de denúncia feita com base em depoimentos sem provas.

O caso foi julgado no plenário virtual do Supremo. Em seu voto, Fachin disse que a denúncia não tinha "descrição suficiente da conduta supostamente delituosa atribuída ao parlamentar federal que o insere no esquema criminoso".

A denúncia fazia parte do âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Essa propina, segundo a Procuradoria, seria em troca de apoio do PP para a permanência de Paulo Roberto Costa como diretor da Petrobras.

