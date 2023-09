STF forma maioria para extinguir ações de juízes contra jornalistas no PR

O caso da Gazeta do Povo guarda semelhança com a enxurrada de ações contra a Folha de S.Paulo em 2008, quando a então repórter especial Elvira Lobato foi processada por dezenas de fiéis da Igreja Universal devido a uma reportagem sobre o patrimônio da organização.

A ANJ (Associação Nacional de Jornais) declarou ser "absolutamente solidária" à Gazeta do Povo e disse que o caso é "uma ofensa ao exercício do jornalismo e à liberdade de imprensa".

À época, Associação dos Magistrados do Paraná negou haver ação coordenada ou intimidação. "A imprensa deve ser livre. Mas, se abuso houver, ele deve ser reparado", defendeu a associação, em nota. Nesse caso, dizia, a reportagem sugeriu que os juízes estariam praticando um ato ilícito, recebendo acima do teto.

Desde o início das ações, a Gazeta do Povo vinha sustentando que as petições iniciais são praticamente idênticas e também falava em "ação coordenada".

A ministra Cármen Lúcia também fez críticas às ações em seu voto. Segundo ela, o processo "expõe ilegítimo estratagema pelo qual agentes políticos, aproveitando-se do legítimo direito de acesso à Justiça pela via da ação, desvirtuaram o processo judicial, empregando-o como ilegítimo instrumento de intimidação, dirigida a jornalistas e a veículo de comunicação que divulgou informações de inegável interesse público".

Em seu voto, a ministra Rosa Weber disse que houve um "manejo coordenado de inúmeras ações de indenização idênticas, cuja causa de pedir diz com a divulgação, acompanhada de crítica legítima, realizada pela imprensa acerca dos vencimentos recebidos por agentes públicos acima do teto constitucional".

O julgamento acontece no plenário virtual do Supremo, sistema onde os ministros depositam seus votos, em sessão que se encerra às 23h59 desta sexta (29). Até lá, pode haver pedido de vista (mais tempo para análise) ou destaque (levar o caso a plenário).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para extinguir ao menos 22 ações com pedido de indenização contra repórteres do jornal Gazeta do Povo que publicaram reportagem sobre supersalários de juízes e de promotores do Paraná.

