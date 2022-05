STF forma maioria contra prazo para obrigar Lira a avaliar impeachment

A ação foi movida no ano passado pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e pelo deputado estadual Rui Falcão (PT-SP), que apontam omissão de Lira em não avaliar os pedidos de impeachment apresentados contra Bolsonaro. Cármen Lúcia já havia rejeitado o pedido em decisão liminar (provisória), agora validada pela maioria do tribunal.

O julgamento segue no plenário virtual até às 23h59 desta sexta-feira. Ainda restam votar Nunes Marques e o presidente do STF, Luiz Fux.

Para Moraes, o caso se trata de tema interna corporis, ou seja, assunto interno da Câmara, e qualquer decisão do Supremo poderia configurar desrespeito à separação dos Poderes e "intromissão política do Judiciário no Legislativo".

