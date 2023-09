STF envia nomes de 3 mulheres para Lula escolher ministra substituta do TSE

Eles participaram do julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. A escolha dos dois foi articulada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE.

A advogada Edilene Lobo também foi selecionada para o presidente no cargo de ministra substituta do TSE, tornando-se a primeira mulher negra a integrar a corte.

Mas, no lugar de Rosa, os favoritos para serem escolhidos por Lula são homens --o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Flavio Dino, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) encaminhou nesta quarta-feira (6) ao presidente Lula (PT) o nome de três mulheres para que ele escolha uma ministra substituta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no lugar de Maria Claudia Bucchianeri, que deixou o tribunal em agosto.

