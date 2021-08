STF e Câmara já temem escalada que leve Bolsonaro a envolver militares na crise

Com o apoio dos militares, Bolsonaro poderia levar adiante a sua ameaça de tentar impedir as eleições, levando o país a uma situação de caos institucional.

As Forças Armadas, até agora, se limitaram a manifestações, recuando alguns passos diante de reações do universo político, da imprensa e da sociedade civil.

De acordo com o artigo 86 da Constituição, o presidente do país não pode ser preso "enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns".

Diante do descumprimento de uma decisão emanada do Judiciário, a alternativa seria intimar o presidente.

Mendonça não teria como estar à frente dessa disputa, já que tenta ter o nome aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. A ordem, agora, é que ele evite se envolver em confusões com o STF ou com parlamentares.

A mudança inesperada que Bolsonaro fez na Advocacia-Geral da União, retirando André Mendonça do cargo para colocar Bruno Bianco no lugar, acendeu o sinal amarelo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministros de Jair Bolsonaro (sem partido) e magistrados do STF (Supremo Tribunal Federal) e de outras cortes superiores temem que o presidente estique a corda em sua disputa com o Judiciário até um impasse que acabe envolvendo os militares diretamente na cena política.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.