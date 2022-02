STF decide manter limites à propaganda eleitoral em jornais e internet

"De forma direta, não faz mais sentido limitar propagandas em jornais impressos, tampouco em sítios eletrônicos de empresas que divulgam notícias, se, para outros veículos que utilizam exclusivamente a internet, as regras são substancialmente diversas e mais permissivas", reclamou a entidade ao entrar com o processo.

O Senado opinou no mesmo sentido, afirmando que as regras "são importantes para evitar o abuso de poder econômico" por parte das candidaturas mais ricas. "Sem essas limitações, o potencial de desequilíbrio causado na internet seria incalculável", afirmaram.

Chamado a se manifestar no processo, o governo federal foi contrário à ação da ANJ. Segundo o Planalto, a limitação à publicidade paga foi estabelecida para garantir "a moralização do processo democrático, com a adoção de medidas que privilegiassem a informação livre e sem distorções".

Para a ANJ, as duas limitações perderam o sentido com a modernização recente dos meios de comunicação. "A mídia impressa e profissional sofreu grandes impactos e transformações, e os canais alternativos de comunicação virtuais ampliaram-se exponencialmente", afirma a entidade.

Esta é uma das ações de cunho eleitoral que o Supremo tem julgado nesse início de ano. A partir da semana que vem, o colegiado deverá tomar decisões sobre o fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões, aprovado no ano passado, e tratar do tempo em que condenados pela Ficha Limpa devem ficar inelegíveis.

