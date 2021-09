STF condena André Moura, ex-líder de Temer na Câmara, a 8 anos e 3 meses de prisão

Em 2011, ele assumiu o mandato de deputado federal e o caso foi remetido ao STF devido à regra do foro privilegiado que vigia naquele momento. Em 2018, ele concorreu a uma vaga no Senado e acabou derrotado.

O responsável por divergir do relator e iniciar a série de votos contrários a Moura foi Kassio Nunes. Ele afirmou que os elementos dos autos “demonstram sem sobra de dúvidas a associação do ex-deputado para prática reiterada de desvios”.

Em um dos casos, Moura foi denunciado por ter as despesas de compra de alimentos em Pirambu pagas pela prefeitura e entregues em sua residência e no escritório político do então deputado.

A mudança foi aprovada pelo plenário devido a uma articulação liderada por Fux. A alteração foi considerada uma vitória do presidente do tribunal, que é um defensor da Lava Jato e retirou da Segunda Turma, que vinha impondo uma série de derrotas à operação, a atribuição de analisar inquéritos e ações penais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.