STF autoriza Roberto Jefferson deixar presídio e ir para hospital particular

O ex-deputado Roberto Jefferson recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para ser transferido do presídio Bangu 8 para um hospital particular no Rio de Janeiro. A assessoria do ex-parlamentar informou ao G1 que ele deve ser transferido ainda hoje (4).

Roberto Jefferson irá para o Hospital Samaritano. Segundo a sua defesa, ele precisa de tratamento médico por conta da gravidade de seu estado de saúde. O ex-deputado estaria com dificuldades para comer e beber, já tendo perdido 15 kg, conforme informações da assessoria.

A transferência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com algumas medidas cautelares, com o ex-deputado proibido de receber visitas sem autorização judicial, utilização de aparelho celular, acessar as redes sociais e conceder entrevistas.

Roberto Jefferson está preso desde outubro de 2022, após ter atirado 50 vezes e arremessado granadas em quatro policiais federais que foram até sua residência cumprir mandado de prisão expedido por Moraes.