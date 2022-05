'Somos o mesmo projeto', diz Damares sobre Flávia Arruda

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) negou nesta segunda-feira (9) haver problema na manutenção da sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal enquanto a ex-ministra Flávia Arruda (PL) se prepara para disputar o mesmo cargo.

"Não há problema nenhum. Nós somos o mesmo projeto. Nós duas representamos a direita conservadora do Distrito Federal", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Ela afirma não haver desunião, nem divisão, porque cada uma fala para um público diferente dentro da direita. "Nós vamos mantendo as duas e lá na frente a gente vê quem está melhor, quem pode ser suplente de quem", projeta.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, a disputa eleitoral pelo Senado no Distrito Federal abriu um racha entre aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), que passaram a se dividir entre as ex-ministras Flávia Arruda e Damares.

As duas ex-ministras se lançaram pré-candidatas em um movimento que ameaça dividir o eleitorado bolsonarista no DF e a base política do governador Ibaneis Rocha (MDB). Ambos os partidos apoiam o emedebista, que deve contar ainda com o endosso de Bolsonaro.