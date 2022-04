Solidariedade terá candidatos para todos os cargos na eleição 2022

De acordo com o parlamentar, os nomes para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e o Congresso Nacional estão em processo de escolha interna no partido.

Manaus/AM - O pré-candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), afirmou nesta terça-feira (19) que o seu partido terá chapa completa para deputado estadual, federal, senador e governador nas eleições deste ano, além de candidaturas coletivas devido à alta procura de pessoas interessadas em concorrer no pleito eleitoral pelo partido.

