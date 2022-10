Solidariedade congela fusão com Pros e se aproxima do Avante

Investigações relacionadas a compras que ele teria feito com dinheiro público, como a instalação de banheira de hidromassagem no gabinete e a aquisição de um helicóptero, também criaram preocupação no Solidariedade.

Duas alas do Pros têm brigado na Justiça pelo comando da sigla. O atual presidente, Eurípedes Júnior, teve decisão favorável no Tribunal Superior Eleitoral em agosto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fusão anunciada na semana passada por Solidariedade e Pros pode não sair do papel. O partido de Paulinho da Força se assustou com os problemas financeiros e jurídicos que envolvem a outra sigla e estuda interromper a negociação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.