Sogra de Lula morre depois de contrair Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Rosangela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, morreu nesta quarta-feira (28), em São Bernardo do Campo (região metropolitana de São Paulo).

Dona Vani Terezinha Ferreira morava com a filha e Lula na cidade e era cuidada pelo casal.

Há algumas semanas, ela foi internada para tratar de uma infecção urinária e chegou a ter alta.

Depois, de acordo com interlocutores do ex-presidente, precisou ser novamente internada com complicações pulmonares e foi diagnosticada com Covid-19.

A mãe de Janja chegou a ser intubada e ficou na UTI do Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, pelo SUS.

Depois de 15 dias, melhorou e saiu do isolamento. Complicações posteriores levaram dona Terezinha a óbito. A causa da morte não foi divulgada.

No período, Lula e Janja chegaram a se isolar e fizeram testes que mostraram que não foram contaminados pelo novo coronavírus.