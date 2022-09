Sociedade clama por menos impostos, diz Pai Airton, candidato à Câmara

"Estamos num regime chamado presidencialista, mas o presidente não anda. A palavra final é do Parlamento. Então, o presidente nunca pode dizer o que vai fazer. 'Vou pagar conta disso, fazer auxílio e tal'. Não dá pra fazer isso sem conversar com Parlamento", afirma.

Ele também ficou em cima do mundo quando perguntado se prefere o petista ou o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), como chefe do Executivo, mas criticou propostas que, segundo ele, são feitas por ambos e que considera difícil de cumprir.

Também importante na agenda do candidato é a defesa da liberdade de religião. Pai Airton dirige um terreiro de umbanda e escolheu concorrer com este nome porque recebe as pessoas que vão à casa como filhos.

O candidato participou do quarto dia da série de lives transmitidas pelo Instagram que a Folha de S.Paulo faz com candidatos a deputado federal por São Paulo. Ele foi entrevistado pelo repórter Bruno Soraggi.

