Sob Lula, MDB deve ter Cidades e Transportes, além de ministério para Tebet

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MDB deverá ter três ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Transportes, Cidades e uma pasta que ainda deve ser definida para a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Dirigentes do partido conversaram nesta quinta-feira (22) com o petista.

Transportes deve ficar com o senador Renan Filho (MDB-AL), enquanto Cidades deve ser oferecida a um nome indicado pela Câmara dos Deputados.

Integrantes da cúpula do MDB afirmam que Tebet será ministra, mas ainda não há definição sobre de qual pasta. A senadora, a princípio, assumiria o Meio Ambiente ou o Planejamento.

O PT tenta articular uma solução que contemple tanto a emedebista como a ex-ministra Marina Silva (Rede-AP), com a primeira no ministério do Meio Ambiente e a segunda, no cargo de autoridade climática.

Esta configuração pode falhar, porém, já que não é certo que Marina aceitaria o cargo no novo órgão e, neste cenário, Tebet poderia declinar da pasta do Meio Ambiente. Nesta hipótese, Lula pode convidar a emedebista para o Planejamento, que terá a Secretaria de Orçamento Federal.

Segundo integrantes da cúpula do MDB, o desejo é que ministério também fique com o PPI (Programa de Parcerias de Investimento), hoje esta estrutura ficaria subordinada à Casa Civil.

Nessa configuração, Minas e Energia e Desenvolvimento Regional seriam divididos entre União Brasil e PSD. Os mais cotados são os senadores Alexandre Silveira (PSD-MG) e Davi Alcolumbre (União-AP).

Mas as bancadas da Câmara desses partidos também querem poder indicar os ministros. No PT, há a ideia de que o deputado Celso Sabino (União-Ap) possa ser indicado pela bancada da União Brasil. Outros ministérios como Pesca e Turismo devem completar as ofertas aos partidos que Lula quer atrair.