Sob Bia Kicis, Comissão de Fiscalização já ouviu quatro ministros

Até o momento, ocorreram houve audiências com Carlos Lupi (Trabalho e Emprego), Flávio Dino (Justiça), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Fernando Haddad (Fazenda). Estão previstas ainda sessões com Márcio Macedo (Secretaria Geral) nesta quarta-feira (14), Mauro Vieira (Relações Exteriores) no dia 28 e Camilo Santana (Educação) em 5 de julho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.