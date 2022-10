Sleeping Giants vai laçar manual de boas práticas sobre moderação de conteúdo

"O longo alcance que a internet permitiu para as empresas de tecnologia traz também responsabilidades em relação à garantia dos direitos humanos no espaço público. A sociedade tem expectativas em relação à conduta que elas devem ter", comenta Humberto Ribeiro, diretor jurídico e de pesquisas do Sleeeping Giants.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.