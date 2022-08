Simone Tebet confirma que terá chapa feminina na eleição à Presidência

Anunciada como candidata do MDB para concorrer à Presidência da República na eleição de outubro, a senadora Simone Tebet anunciou nesta segunda-feira (1º) que terá chapa puramente feminina. Na declaração, porém, ela não divulgou quem será a sua dupla na disputa.

"É por isso que eu quero aqui anunciar para as senhoras e aos senhores, que pela vez, provavelmente a primeira vez na história da República do Brasil, nós teremos uma chapa pura para candidato à Presidência da República. A minha vice será mulher", disse Tebet, em evento da Fiesp com presidenciáveis, em São Paulo.

A cotada para vaga é a também senadora Mara Gabrilli, do PSDB, conforme antecipado pelo repórter Ricardo Abreu no blog do Camarotti. O anúncio oficial deve ocorrer nesta terça (2).