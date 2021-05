Senadores governistas querem que Pazuello deponha nesta quarta à CPI remotamente

Aliados do governo querem que o ex-ministro da Saúde fale remotamente porque a pressão tende a ser menor do que se ele estiver no colegiado. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) diz que não há impeditivo para que o depoimento seja remoto. "Qualquer depoente pode depor remotamente", afirmou Nogueira.

Pazuello seria interrogado por parlamentares nesta quarta, mas presencialmente. Ele, porém, comunicou ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que teve contato com militares que estão com coronavírus e por isso não poderia ir à comissão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.