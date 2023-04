Senadora Soraya Thronicke tem alta após ir para a UTI com crise alérgica

De acordo com os boletins médicos, Soraya teve um quadro de reação alérgica cutânea. Com a alta, a senadora continuará fazendo o tratamento em casa.

Ela foi acompanhada pela médica Ludhmila Hajjar, que participou da equipe de transição do governo Lula. Hajjar também recusou convite para chefiar o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, por causa da condução da pandemia.

Soraya começou a se sentir mal no dia 21 de abril por conta de uma crise alérgica. Na última quinta-feira (27), os sintomas se agravaram e ela teve que ser internada na UTI do hospital DF Star, em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.