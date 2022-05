Senador Rodrigo Cunha se licencia e mãe de aliado assume

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) vai se licenciar do seu mandato no Senado a partir desta terça-feira (24) para se dedicar à pré-campanha ao governo de Alagoas.

A licença será de quatro meses. Ele retorna às atividades em 22 de setembro, período no qual os parlamentares se encontram em recesso branco.

Em seu lugar, assume a médica pediatra Eudócia Caldas (PSB), mãe do prefeito de Maceió, JHC (PSB). Em seu período no Parlamento, pretende se dedicar a impulsionar a revitalização do Rio São Francisco, obra iniciada ainda em 2007, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

JHC é um dos principais aliados de Rodrigo Cunha no estado. O senador pretende intensificar as agendas ao lado do prefeito para ganhar força na disputa que terá entre os oponentes Paulo Dantas, governador-tampão aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Cunha entrou no União Brasil na janela partidária, para favorecer seu arco de alianças. Vai disputar o Governo com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).