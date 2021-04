Senador Renan Calheiros (MDB-AL) é escolhido relator da CPI

O relator é responsável por construir a narrativa das investigações e apresentar um relatório com as conclusões dos trabalhos —que será votado na comissão - podendo recomendar o indiciamento de autoridades, por exemplo.

Eduardo Girão, que foi candidato à presidência da comissão, também havia criticado a possibilidade de Renan ser escolhido. O senador alagoano se defendeu afirmando que seu impedimento seria "uma censura prévia" e apresentou números favoráveis do governo de Alagoas no enfrentamento à pandemia.

No início da reunião de instalação da comissão, o vice-líder do governo no Congresso Jorginho Mello (PL-SC) apresentou uma questão de ordem para que Renan fosse impedido. O pedido se baseou em jurisprudência na qual magistrados se afastam de decisões quando há ligações sanguíneas entre juízes e investigados.

FOLHAPRESS - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi escolhido para ser o relator da CPI da Covid pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM). A escolha representa uma derrota do Palácio do Planalto que tentou até o último momento barrar o senador alagoano.

