Senador Marcos do Val viaja para os EUA e contraria decisão do STF

BRASÍLIA, SP (FOLHAPRESS) - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) viajou para os Estados Unidos, contrariando decisão recente expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Informações públicas do Governo dos Estados Unidos apontam que o parlamentar desembarcou em Miami na quinta-feira (23). A saída do senador do país foi noticiada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Marcos do Val é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista. Foi por conta dessa investigação que houve decisão para apreensão do passaporte dele em agosto de 2024, quando passou a ser investigado e teve as redes sociais bloqueadas.

Em março deste ano, Moraes rejeitou um novo recurso do senador contra decisão que havia determinado a apreensão do seu passaporte.

Em nota divulgada por sua assessoria, o parlamentar nega que "teria driblado a Justiça para viajar, durante o recesso parlamentar, aos Estados Unidos". O texto afirma que ele viajou com o passaporte diplomático.

"Meu passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido até julho de 2027 e sem restrições. Além disso, meu visto oficial de entrada nos Estados Unidos foi recentemente renovado, com validade até 2035", diz o texto.

O senador iniciou uma transmissão ao vivo no YouTube, falando dos Estados Unidos. Ele relatou que foi tietado no voo, negou ter fugido do país e diz ter comunicado a viagem à Polícia Federal, STF e Senado.

Na live, ele diz ter se negado a entregar o passaporte quando policiais foram buscá-lo, após decisão sobre a apreensão.

"Eu vim passar férias, minha filha está de ferias e estamos com recesso parlamentar", disse ele na live, relatando que tem uma filha nascida nos Estados Unidos. A viagem teria iniciado em Brasília, segundo o que ele disse na transmissão.

A assessoria do senador encaminhou à reportagem cópia de um pedido feito ao STF para "participar de viagem familiar internacional entre os dias 23.7 e 3.8.2025". A nota também reforça que teria havido o pedido.

"A minha saída do país para a presente viagem foi formalmente informada, com a devida antecedência, a todas as autoridades de direito, tanto no Senado Federal quanto no Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores", diz o texto.

"Apesar de estar sofrendo graves violações das minhas prerrogativas parlamentares, até o momento, não há qualquer decisão judicial válida que restrinja a minha liberdade de locomoção. Continuo exercendo plenamente meu mandato e mantendo agendas institucionais", diz a nota.

O senador diz ainda ter adotado "todas as providências oficiais cabíveis para assegurar o respeito às garantias constitucionais que regem o exercício da minha atividade parlamentar".

Em informações divulgadas à imprensa, a equipe do senador afirma que o passaporte diplomático dele "encontra-se plenamente válido até 31 de julho de 2027", sem restrições. Diz ainda que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília renovou o visto oficial do senador com validade até 16 de julho de 2035.