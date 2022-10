Senador Giordano, suplente de Major Olímpio, participa de reunião com Lula

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) explicou, no começo do encontro, que a reunião desta quarta serve para "arregimentarmos o time" do petista na corrida eleitoral, com lideranças que estão engajadas na campanha desde o primeiro turno e com "quem está vindo aqui pela primeira vez".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) participa de reunião na tarde desta quarta-feira (5) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senadores e governadores em exercício e eleitos no último domingo (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.