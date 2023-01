Senador defende CPI ampla sobre atos golpistas e centrada em fatos, não pessoas

No Twitter, Vieira afirmou que "nenhum presidente gosta de CPI, mas ela existe como uma ferramenta constitucional da minoria justamente para investigar aquilo que o governo não quer. Foi assim com todos, inclusive Bolsonaro".

"É natural que todas as esferas de poder, inclusive as Forças Armadas, tenham sua conduta avaliada de forma sóbria e objetiva", afirma o senador, que vê chance concreta de instalação da CPI na Casa e nega estar mandando recado ao Executivo ao falar em apuração ampla. "Foi a mesma postura que tive na CPI da Covid."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que vai na contramão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defende uma CPI sobre os atos golpistas do dia 8, diz que "as investigações devem ser feitas sobre fatos, não sobre pessoas". Vieira rebateu nas redes sociais o petista, que se opôs à ideia na quarta-feira (18) em entrevista à GloboNews.

