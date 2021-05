Senador chama empresário Carlos Wizard para falar na CPI da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Carlos Wizard deve ser convocado para falar na CPI da Covid. O pedido foi enviado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) nesta segunda-feira (17), de acordo com a assessoria do parlamentar.

O senador justifica o requerimento dizendo que o depoimento do empresário ajudaria a "esclarecer detalhes 'ministério paralelo da saúde', responsável pelo aconselhamento extraoficial do Governo Federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho".

Apoiador de Bolsonaro, Wizard foi nomeado para assumir um cargo no Ministério da Saúde no ano passado, mas saiu em meio a uma polêmica sobre a contagem das vítimas da doença. Ele é um entusiasta do uso de medicamentos sem eficácia comprovada, do chamado tratamento precoce.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o empresário não quis comentar.