Senado vota na terça-feira criação de subcomissão sobre abastecimento de combustíveis

Na justificativa, o senador Jean-Paul Prates (PT-RN) diz que a política do governo de vender ativos do setor pode gerar uma crise de abastecimento, impactando a economia e com efeitos negativos sobre famílias e atividades dependentes de combustíveis fósseis. A subcomissão também buscará discutir a transição energética no país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota na terça-feira (12) a criação de uma subcomissão para monitorar a situação dos combustíveis no país e propor medidas para conter eventuais ameaças de desabastecimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.