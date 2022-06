Senado suspende testes periódicos de Covid para servidores e parlamentares

Procurado, o Senado informou que o contrato com a empresa que fazia os testes venceu. "O Senado é o único órgão que vinha testando servidores. Além disso, o Senado segue no sistema híbrido de deliberação, facultando o trabalho remoto dos servidores", respondeu a assessoria.

Hospitais privados de todo o país registraram aumento médio de 94% dos casos de Covid-19 nas últimas duas semanas, de acordo com pesquisa da Anahp (Associação Nacional dos Hospitais Privados) com 21 instituições.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em meio a uma quarta onda de Covid no país, a direção do Senado decidiu interromper os testes periódicos em servidores, terceirizados e parlamentares da Casa.

