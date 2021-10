Sem novo depoimento de Queiroga, CPI pede esclarecimentos por escrito sobre plano de vacinação

O documento pede o detalhamento do plano nacional de vacinação para 2022, do programa de acompanhamento epidemiológico, dados sobre o estoque de vacinas, os nomes dos membros da equipe técnica que acompanha a pandemia e formula políticas públicas e justificativas para não seguir com o uso da Coronavac no próximo ano.

