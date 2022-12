Seis a cada dez brasileiros acreditam que partidos políticos não se importam com a população, diz pesquisa

Foram ouvidos cidadãos de África do Sul, Argentina, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Indonésia, Itália, Irlanda, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Romênia, Suécia, Tailândia e Turquia.

O levantamento, online, consultou 26 mil adultos ao redor do mundo, do qual mil eram brasileiros. A pesquisa foi realizada entre 23 de setembro e 4 de novembro, período em que o país estava em processo de eleições federal e estaduais. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

O índice nacional é o mesmo da média global. A Romênia lidera o ranking dos que menos confiam nos partidos, com 79%. Já a Suécia segue na outra ponta, com 44%.

Ainda que a taxa esteja em 63%, a sondagem mostra que a confiabilidade do brasileiro melhorou em relação a anos anteriores. No ano passado, esse índice chegou aos 78% —um aumento de 15 pontos percentuais. Já em 2019, 72% dos brasileiros afirmavam concordar com a ideia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de seis a cada dez brasileiros dizem acreditar que os partidos políticos não se importam com pessoas como eles. É o que revela a edição de 2022 da pesquisa "Broken System Sentiment", do Instituto Ipsos, que foi realizada em 28 países entre os meses de setembro e novembro.

