Segurança de ACM Neto morre em ação da Polícia Militar

FOLHAPRESS - O subtenente Alberto Alves dos Santos, policial militar da equipe de segurança de ACM Neto (União Brasil) na Bahia, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (28) em ação da PM em Itajuípe, no sul do estado. Outro segurança, Adeilton Rodrigues D'Almeida, ficou ferido e está em recuperação no hospital.

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto estava na capital para participar do debate promovido pela Globo com os candidatos ao governo do Estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, houve um confronto após os policiais militares irem ao hotel onde os seguranças estavam hospedados com a informação de que havia homens armados no local. A equipe estaria em busca de assaltantes de bancos.

Estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo restabelecimento do sargento D'Almeida", disse ACM Neto. "Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares".

O candidato cancelou a agenda de campanha nesta quarta e disse estar em luto.