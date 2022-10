Segundo o Datafolha, 28% fizeram campanha para candidato a presidente no 1º turno, e 39% pretendem fazer no 2º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - uma parcela de 28% dos eleitores diz que fez campanha para seu candidato à Presidência no primeiro turno da eleição. Neste segundo turno, 39% afirmam que também pretendem fazer, segundo pesquisa Datafolha realizada de 5 a 7 de outubro.

Entre os que declaram voto no atual presidente Jair Bolsonaro (PL), 47% afirmam que farão campanha por ele. O índice é de 41% no eleitorado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os dois se enfrentam nas urnas em 30 de outubro. No primeiro turno, Lula recebeu 48,4% dos votos válidos, contra 43,2% de Bolsonaro.

Na primeira fase da eleição, 33% dos eleitores do atual chefe do Executivo disseram ter feito campanha para ele, valor que é de 29% entre apoiadores do petista.

No eleitorado de Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa do primeiro turno, 9% relataram engajamento na campanha. Já no de Ciro Gomes (PDT), quarto na votação, 14% citam participação. Os dois ex-presidenciáveis já declararam voto em Lula no segundo turno.

Segundo o Datafolha, na fatia populacional de 16 a 24 anos, 21% dizem que fizeram campanha por candidatos no primeiro turno, percentual que fica entre 28% e 30% nas parcelas de eleitores mais velhos.

No segundo turno, 41% dos homens e 37% das mulheres demonstraram interesse em se engajar por um candidato.

O instituto ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios, num levantamento contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais.