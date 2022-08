Segundo Datafolha, 52% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos brasileiros afirma que nunca confia no que diz o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com pesquisa do Datafolha.

Levantamento do instituto feito de terça (16) a quinta-feira (18) aponta que 52% dos entrevistados nunca têm confiança no que é dito pelo presidente, ante 20% que dizem sempre confiar. Afirmam "às vezes" confiar 27% dos entrevistados, e 1% não soube opinar.

O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.

Na pesquisa anterior, do fim de julho, as taxas negativa e positiva estavam respectivamente em 52% e 18%. O grupo que nunca confia atingiu um auge no final de 2021, quando foi a 60%. Na série histórica do mandato, o índice mais baixo foi em dezembro de 2020, com 37%.

Com a chegada da campanha eleitoral, o presidente tem procurado suavizar sua imagem, com muitas aparições ao lado da primeira-dama, Michelle, e inserções partidárias na TV com mensagens destinadas aos jovens.

Ele tenta melhorar sua avaliação em dois segmentos do eleitorado mais refratários a sua candidatura. Entre as mulheres, a taxa de quem diz nunca confiar é de 54%. Na faixa de entrevistados com 16 a 24 anos, só 10% dizem sempre ter confiança nas falas do presidente.

A taxa sobe para 26% entre eleitores com 60 anos ou mais.