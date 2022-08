Segundo Datafolha, 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 37% em Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 51% que declaram que não votariam nele de jeito nenhum, de acordo com pesquisa Datafolha.

O segundo candidato com maior índice de rejeição é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 37%. Em seguida vem Roberto Jefferson (PTB) e Ciro Gomes (PDT), ambos com 25%.

Em seguida, a lista de rejeição tem Eymael (DC, com 19%), Léo Pericles (UP, com 18%), Vera (PSTU, com 18%), Felipe d'Ávila (Novo, com 17%), Simone Tebet (MDB, com 17%), Soraya Thronicke (União Brasil, com 16%) e Sofia Manzano (PCB, com 16%).

Outros 2% rejeitam todos, enquanto 1% não rejeita nenhum —e 3% não sabem. Pablo Marçal (Pros) marcou 18%, mas sua candidatura foi retirada pelo partido.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 5.744 pessoas em 281 cidades do país de terça-feira (16) a quinta-feira (18). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-09404/2022.

O levantamento mostra também que Lula está na frente na corrida para o Palácio do Planalto, com 47%, ante 32% de Bolsonaro.

O atual presidente lidera o índice de rejeição desde maio, com uma marca de 54% naquele mês, 55% em junho e 53% em julho —oscilações dentro da margem de erro. Lula também ocupa o segundo lugar desde maio, quando tinha 33% de rejeição, passando para 35% em junho e 36% em julho.

A rejeição de Bolsonaro cresce entre jovens de 16 a 24 anos (57%), mulheres (53%), quem tem ensino superior (54%), quem recebe até 2 salários-mínimos (57%), moradores do Nordeste (61%), pretos (63%), desempregados (62%) e estudantes (64%).

Já Lula vê seu índice de rejeição subir entre homens (40%), quem tem ensino superior (46%), quem tem mais de 60 anos (38%), quem recebe de 5 a 10 salários-mínimos (56%), quem mora no Centro-Oeste (50%), evangélicos (52%) e empresários (62%).

Os candidatos mais rejeitados —Bolsonaro, Lula, Jefferson e Ciro— são também os mais conhecidos pela população, já que existe uma relação entre esses quesitos. Lula é conhecido por 98%, Bolsonaro por 96%, Ciro por 87% e Jefferson por 38%.