Sede do PT é alvo de vandalismo em Diadema, e partido cobra apuração

O partido não sabe quem pode ter sido autor do ataque. "Na política, há sempre desafetos, mas não dá para saber quem pode ter feito algo do tipo com nossa sede", disse Queiroz.

Membros do partido tinham uma reunião marcada para acontecer nesta terça, às 10h, na sede. Ao chegarem para o evento, eles se depararam com a situação.

Segundo o vereador e presidente do diretório municipal do partido em Diadema, a tinta fresca nas paredes e a organização das caixas de som levam a crer que a invasão foi recente.

Invasores também jogaram tinta em retratos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Em uma área externa, um conjunto de caixas de som foi retirado do lugar e amontoado.

De acordo com o documento, o local estava vazio no momento da invasão. Três computadores e uma impressora foram furtados. Além disso, portas, arquivos e até pias foram destruídas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sede do diretório municipal do PT em Diadema foi alvo de vandalismo. Membros da legenda constataram o fato na manhã desta terça (14) -o local estava fechado desde o último dia 21.

