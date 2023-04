Secretário deixa Prerrogativas após bate-boca sobre indicação de advogada por Dino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma discussão acalorada na noite desta sexta-feira (31) no Prerrogativas levou à saída do grupo jurídico do advogado Augusto Botelho, secretário nacional de Justiça.

O estopim para o bate-boca via WhatsApp foi a intenção do ministro da Justiça, Flávio Dino, superior hierárquico de Botelho, de nomear a advogada Marilda Silveira como colaboradora.

Silveira foi a responsável por ações no passado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inclusive a que impediu que ele assumisse a chefia da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, em 2016.

Dino quer que ela fique responsável por entrevistar candidatos a vagas em tribunais superiores.

A discussão colocou em lados opostos membros do Prerrogativas mais ligados ao PT, que acharam absurda a nomeação dado esse histórico, e outros integrantes que disseram que ela tem currículo sólido e credenciais para a tarefa proposta por Dino.

Em determinado momento, Botelho disse que, dada sua ligação com Dino, não poderia mais se manter no Prerrogativas, do qual era um dos membros mais destacados. Irritado, deixou o grupo.

O Prerrogativas, criado como um grupo de WhatsApp crítico à Lava Jato, tem cerca de 250 integrantes, praticamente todos alinhados ao governo Lula.

O coordenador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho, disse esperar que Botelho reconsidere sua decisão.