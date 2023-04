Secretária de Tarcísio planeja disputar prefeitura do interior e conversa com marqueteiro

Como secretária, Helena anunciou em março ao lado de Tarcísio que a cidade do interior será a sede dos Jogos Abertos do Interior neste ano. Ela se candidatou a prefeita em 2020, ficando em segundo lugar.

No momento, Nobel tem feito um diagnóstico da candidatura e do eleitorado local. O perfil da coronel, negra e conservadora, deixou o publicitário motivado.

Ela teve conversas com o marqueteiro Pablo Nobel, que fez a vitoriosa campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo, no ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária estadual de Esportes, coronel da PM Helena Reis (Republicanos), começou a planejar sua candidatura à prefeitura de São José do Rio Preto, no ano que vem.

