Secretaria de Segurança de SP firma acordo com a PF para intercâmbio de dados

As despesas de implantação do acordo, como pessoal, deslocamentos e comunicação, serão pagas por cada instituição.

Com isso, as polícias de São Paulo terão acesso aos sistemas nacionais de armas, de informações criminais, de passaportes e de registro nacional migratório.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo assinou nesta quinta-feira (1º) um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal para a troca de informações e intercâmbio de dados criminais.

