Secretaria de Comunicação de Lula terá drag queen do MST como assessora

Erivan Hilário dos Santos criou Ruth Venceremos em 2015, em meio à militância contra a LGBTfobia dentro do MST, movimento do qual começou a fazer parte aos 13 anos de idade, quando sua família se juntou a um assentamento em Pernambuco.

Militante do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) e defensora das pautas dos movimentos LGBTQIA+ e negro, Ruth é pedagoga, mestre em educação pela Unicamp e primeira suplente de deputada federal pelo PT do Distrito Federal.

