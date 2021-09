Se não sair agora, sairá nas urnas pelo voto popular, diz Eduardo Leite sobre Bolsonaro

Leite participou de ato com algumas centenas de manifestantes convocados pelo MBL, do PDT ao Novo, em Porto Alegre. Eles se reuniram na avenida Goethe, às 15h.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), um dos possíveis candidatos do PSDB para a disputa à Presidência, afirmou em manifestação neste domingo (12) que se o presidente Jair Bolsonaro "não sair agora, sairá nas urnas pelo voto popular".

